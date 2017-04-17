Vali Arslantaş, Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.



Vali Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğini ziyaret etti. İlk olarak il sağlık müdürlüğüne giden Vali Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Makam odasında müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katılımıyla sağlık müdürlüğünün çalışmaları hakkında brifing alan Vali Ali Arslantaş, daha sonra Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine gitti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Özçiçek tarafından karşılanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erzincan olarak tüm alanlarda olduğu gibi özellikle sağlık alanında öncelikli hedeflerin olması gerektiğine değinen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'ın sağlık alanında bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yapılacak olan 200 yataklı ek binanın inşası tamamlandığında sadece Erzincan'a değil çevre illere de hizmet verecek kapasiteye sahip olunacağını söyledi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Özçiçek'e çalışmalarında başarılar dileyen Vali Ali Arslantaş, sağlık alanında yapılan çalışmaların yakından takipçisi olacağını söyledi - ERZİNCAN