Vali Arslantaş'ın Turizm Haftası Mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Turizm Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Vali Arslantaş mesajında; "Vatandaşlarımızın, yabancı misafirlerin yurdumuzu ve milletimizi tanımak, iklim ve tabiat güzelliklerimizi, tarihi kalıntılarımızı, kültür ve folklorumuzu görmek ve tanımak amacıyla düzenledikleri aktivitelerin genel adı olan turizm, bir ülkenin hem tanıtılmasında hem de ekonomik gücünün artmasında en etkili sektörlerin başında gelmektedir. Halkımıza turizmin önemini ve değerini anlatmak, gençlerimizin turizm konusunda gönüllü olarak görev almalarını sağlamak, yabancıların milletimizin hakkında olumlu yargılar edinmesine aracı olmak ve farkındalık duygusu oluşturmak için kutlanan Turizm Haftası'nın, medeniyet izlerimizin, kültürel derinliğimizin ve yöresel lezzetlerimizin fark edilmesine vesile olacağını umut ediyorum.



Türkiye'de turizm bugüne kadar güneş, kum, doğal güzellikler gibi kaynakları kullanma ve teknolojisi basit iktisadi faaliyet olarak görülmekteydi. Turizm, milyonlarca etkileşimin bir arada ortaya çıktığı, kendine özgü tarihi ve dili olan ve çok sayıda insanın katıldığı bir kitle hareketi niteliği kazanmıştır.



Günümüzde turizmde yaşanan dinamizmi şehrimize taşımak, şehrimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek başta kamu kurumları olmak üzere şehrin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Erzincan, ülkemizde yeni yeni tanınan bir şehir olmaktan öte tarihi ve kültürel dokusuyla, coğrafi özellikleriyle doğa ve kış turizmine elverişli ortamıyla bilinen ama potansiyelinin altında turisti misafir edebilen bir şehir olma özelliği taşıyor. Bu potansiyeli en doğru şekilde kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki şehrimiz önümüzdeki yıllarda daha çok turist konuk edecek, doğasıyla tarihi zenginlikleriyle Doğu'nun en uğrak şehri olacaktır.



Turistlerin şehrimizden güzel anılarla ayrılması için her bir vatandaşımızın duyarlı olması gerekir. Şehrin her noktası ulaşımdan, temizliğe her alanda modern bir görünüm kazanmalıdır.



Valiliğimiz, Belediyemiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız turizmin ekonomimizdeki payını artırmak için özverili çalışmalarını sürdürecektir. Böylelikle hem gelen turistin kalitesini yükseltecek hem de kentte sunulan hizmetin kalitesini artıracak çözümler geliştirip ekonomiye daha fazla katma değer sağlayacağız.



Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin ve ülkemizin turizm açısından gelişmesine katkıda bulunan sektör çalışanlarına teşekkür ediyor, Erzincanlı hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi. - ERZİNCAN