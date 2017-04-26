Vali Arslantaş, İliç ve Kemah'ta Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, köy ve ilçelerdeki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikayetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Erzincan'ın İliç ve Kemah ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi.



İlk olarak İliç öğretmenevinde, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Fatih Acar, İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ildeki bütün kamu kurum müdürleri ve İliç'te bulunan mahalle ve köy muhtarları katıldı.



Toplantıda söz alan İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İliç'te yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.



Buradaki toplantının ardından Kemah Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya ise Kemah İlçe Kaymakamı Cuma Çotu, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, ildeki bütün kamu kurum müdürleri ve İliç'te bulunan mahalle ve köy muhtarları katıldı.



Gerçekleştirilen toplantıda Kemah İlçe Kaymakamı Cuma Çotu ve Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Kemah'ta yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdiler.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş yapılan toplantılara ilişkin yaptığı konuşmada kaynak bulmakta zorluk çekilmediğini belirterek, en fazla sayıda vatandaşlara hizmet verilebilecek çalışmalara açık olduklarını söyledi. Vali Arslantaş konuşmasının devamında;" Bütün il müdürlerimizle birlikte kamu hizmetini sunanlarla kamu hizmetini alanları, hizmetten istifade edenleri karşı karşıya getirmek, talep ve düşüncelerini almak, bundan sonraki yapacağımız işlere de sizlerin sağlayacağı katkı çerçevesinde yön vermek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şuanda ilimizin tamamı bir şantiye görünümü içerisine girmiş durumda. Sıcak asfaltlarımızdan, kanalizasyonlarımıza, sulama kanallarımızdan, köy konaklarımıza kadar yapılmayan herhangi bir iş yok. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım sayesinde bulmakta en az zorlandığımız, kaynak. Kaynak bulmakta bir sorun çekmiyoruz. En fazla sayıda vatandaşımıza hizmet edecek, en fazla sayıda vatandaşımızın istifade edeceği kamu hizmetlerini yapılanları ve yapılmayanları görüş alışverişi yaparak çözüme kavuşturacağız." diye konuştu. - ERZİNCAN