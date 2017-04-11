Vali Arslantaş, Erzincan Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürlüğü önünde Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Arslantaş, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü şeref defterini imzaladı.



İl Emniyet Müdürlüğü makamında Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy tarafından ağırlanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken ve birim müdürleri eşlik etti.



Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Vali Ali Arslantaş'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatı'nın, vatandaşların esenliği ve güvenliğini tesis etmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirtti.



Vali Arslantaş ise toplum-devlet ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesinde çok önemli bir görev ifa eden polislerin, devletimizin imkanlarını doğru ve etkili bir şekilde kullanarak suçlulara, terör örgütlerine ve birliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarına göz açtırmadığını belirterek, insanımızın huzur ve güveni için fedakarca çalışan, cansiperane mücadele eden emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. - ERZİNCAN