Vali Arslantaş, Canlı Hayvan Pazarında İncelemelerde Bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında yaptığı incelemelerde hayvan satıcısı ve alıcılarıyla sohbet edip sorunlarını dinledi.



Vali Ali Arslantaş, Çağlayan Yolu üzerinde Perşembe günleri büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan ticaretinin yapıldığı Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında devam eden yenileme çalışmaları hakkında bilgiler alarak, tüccarların istek ve sorunlarını dinledi. Ziyaretlerinden dolayı Vali Arslantaş'a teşekkür eden vatandaşlar, Pazar yerindeki çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasını ümit ettiklerini söylediler.



Vali Ali Arslantaş ise hayvan satıcılarına ve alıcılara alışverişlerinin bereketli olması diledi.



(AA-AT-Y)



. - ERZİNCAN