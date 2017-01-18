Vali Altıparmak'tan Ziyaretler

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Karayolları 27. Şube Şefliğini ve Pamukkale Eğitim ve Sağlık Vakfı'nı (PASVAK) ziyaret etti.





Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Altıparmak'ın Karayolları 27. Şube Şefliğini ziyaret ederek, Şef Sait Arıduman'dan yatırım ve yol çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.



PASVAK ziyareti



Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nı (PASVAK) da ziyaret eden Altıparmak'ın, PASVAK Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz'dan bilgi aldığı bildirildi.



PASVAK'ın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Altıparmak, "Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak çok önemli. 215 düzenli bağışçımız ve bunların yanı sıra bağışta bulunan hayırseverlerimizin desteğini arkasına alarak büyük bir gönüllüler ordusu oluşturulmuş. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.