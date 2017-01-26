Vali Altıparmak'tan "Proje Üretin" Çağrısı

Vali Ahmet Altıparmak, kamu kurumlarının proje üreterek Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) başvurularını artırmaları gerektiğini söyledi.



Vali Altıparmak, GEKA'nın ev sahipliğinde Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, kamu kurumlarının il müdürleri ile bir araya geldi.



Kamu kurumlarının proje üreterek GEKA'ya başvurularını artırmaları gerektiğini ifade eden Altıparmak, şunları söyledi:



"Ülkemiz tarafından Avrupa Birliği fonlarına önemli oranda para aktarılıyor. Avrupa Birliği tarafından bize ayrılan fonun yüzde 50'sini harcayamıyoruz. Şu anda daha yeni bu rakamın biraz üstüne çıkabildik. Herkes kendi sektörü ile ilgili proje havuzlarına baksın, o proje havuzlarından yüzlerce proje sunabilirsiniz. Birkaç personelin işi o olsun. Denizli bunu hissettirmeli. Sizlerin de bunu hissettirmeniz gerekiyor. Siz göreve gelmeden önce bir şeyler yapılmamış olabilir. Siz 'Ben bu kadar proje yaptım' diyebilmelisiniz. Hazineden size gelen kaynak belli. Bunun ötesinde bir şey yapmak gerekiyor. Bu kaynak da nihayetinde ülkenin elindeki bir değer. Bunu da kullanmamız lazım."



GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan da yapılan ve desteklenen projeler, en fazla proje başvurusu yapan kurumlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.