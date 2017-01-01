Vali Alpman Yeni Yıla Polis, Asker ve Korucuları Ziyaret Ederek Girdi

IĞDIR Valisi Ahmet Turgay Alpman, 2016 yılının son gecesinde kentin giriş noktalarında nöbet tutan polis, asker ve korucuları ziyaret ederek, moral verip yeni yıllarını kutladı.



Vali Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte trafik denetleme, arama ve kontrol noktalarında görev yapan emniyet mensupları, jandarma ve korucuları ziyaret edip baklava ikramında bulundu. Görevli personel ile sohbet ederek çay içen Vali Alpman ve Emniyet müdürü Çevik'e polisler sıcak çorba ikram etti. Vali Alpman, "Herkes evinde rahat uyusun diye güvenlik güçlerimiz 24 saat esasıyla şehrin giriş çkış noktalarında bu kış gününde nöbet tutuyor. Yalnız olmadıklarını hissettirmek adına Emniyet müdürü ile birlikte kendilerini ziyaret edip, yeni yıllarını kutladık" diye konuştu.



Terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini belirten Vali Alpman, Iğdır'ın huzurlu bir il olduğunu, bunun da sağduyulu Iğdırlı'lar sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.



Daha sonra Iğdır Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Alpman, burada başhekim Nevruz Erez tarafından karşılandı. Başhekim Nevruz Erez'den bilgi alan Vali Alpman, acilde görevli doktor, hemşire ve görevli polislerin yeni yılını kutlayarak başarılar diledi.



- Iğdır