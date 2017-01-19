Vali Al ve Belediye Başkanı Kara'dan Yarıyıl Tatili Mesajı

Osmaniye Valisi Kerem Al ve Belediye Başkanı Kadir Kara, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Al, mesajında, kentte 416 okulda 125 bin 58 öğrencinin karne alacağını belirtti.



Öğrencilerin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini arzuladığını ifade eden Al, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz bugün birinci dönem çalışmalarının karşılığı olan karnelerini alıyor. Karnelerini alan bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutluyor, karnede notlar ne olursa olsun, umutlarını, cesaretlerini, çalıştıkları takdirde başarılı olacaklarına dair inançlarını hep diri tutmalarını istiyorum. Karne, eğitim-öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilenen performansın geri bildirimidir. Kati surette kişiliği, zekayı kategorize eden bir gösterge değildir. Öğrencilerimizin zayıf ve güçlü yönlerini analiz etmesine, eğer varsa eksikliklerini fark etmesine ve bir dahaki dönem için tedbirler almasına imkan sunar."



Al, çocukların sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamak gerektiğini belirtti.



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında, çocukların ve gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.





İyi bir eğitimin, iyi bir gelecek anlamına geldiğini vurgulayan Kara, "Başarının üst sınırı yoktur. Sevgili öğrenciler, telafisi mümkün olan düşük ders notları sizleri üzmesin. Sizler başaracağınıza inanın ve çaba gösterin. Bizler daima yanınızda olacağız. Ülkemizin ve aziz milletimizin teminatı sizlersiniz. Siz değerli öğrencilerimizin üstün gayretleri sayesinde ülkemiz daima ileri gidecektir." ifadelerini kullandı.