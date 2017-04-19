Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver Dünya Çocuklarını Kabul Etti

Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver Dünya Çocuklarını Kabul Etti

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Belediye Başkanı Ünver, Hasan Ünver, Çocuk