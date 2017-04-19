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Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver Dünya Çocuklarını Kabul Etti
Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver Dünya Çocuklarını Kabul Etti
19 Nisan 2017 Çarşamba 16:37
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[9519603] DHA
Belediye Başkanı Ünver
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Çocuk
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