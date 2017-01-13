Vali Aktaş, Sanayi Sitelerini İnceledi

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Kemaloyman mevkisinde bulunan Antepoğlu Küçük Sanayi Sitesi ve Öğlebeli Küçük Sanayi Sitesini inceledi.



İlk olarak Antepoğlu Küçük Sanayi Sitesi yönetimini ziyaret eden Aktaş, Kooperatif Başkanı Şenol Öztürk ile sanayi sitesinde incelemelerde bulundu.



Daha sonra Öğlebeli Küçük Sanayi Sitesine giden Aktaş, Kooperatif Başkanı Recep Başaran ve sanayi sitesi esnaflarıyla görüşerek, sorunları dinledi.