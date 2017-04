Vali Aktaş, Polis Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 10 Nisan Polis günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 10 Nisan Polis günü nedeniyle yayınlamış olduğu mesajında, Gücünü halktan ve yasalardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, milletimizin huzur ve güvenliği için gerektiğinde canını bile vermekten kaçınmamış milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır. Polis teşkilatımız insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir dedi.



Vali Aktaş mesajında şunları kaydetti;



"Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde, milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakar ve cansiperane çalışmalarının Halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır.



Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir.



Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inanıyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının 172.kuruluş yıl dönümünde, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı diliyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki tüm polislerimize de başarılar diliyorum." - NEVŞEHİR