Vali Aktaş, Olay Yerinde İncelemede Bulundu

Vali Aktaş, olay yerinde incelemede bulundu



NEVŞEHİR - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Kapadokya'da balon kazası sonrasında 1 kişinin öldüğü 20 turistin yaralandığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kapadokya'da bu sabah saatlerinde bir balonun yüksek gerilim hattına çarpması sonrasında düşen balonda bir Fransız turist hayatını kaybederken 20 turist ise yaralandı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş balon kazasının meydana geldiği Ortahisar Kasabasına gelerek incelemelerde bulunurken jandarma ekiplerinden bilgiler aldı.

Kazada yaralanan turistlerinde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken bazı turistlerde yanıklar olduğu öğrenildi.