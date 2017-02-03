Vali Aktaş, Halk Günü Toplantısı Yaptı

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, üçüncü halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantılarının üçüncüsü Vali Mehmet Aktaş başkanlığında Kartaltepe Sosyal Tesislerinde yapıldı.



Toplantıya Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra İl Müdürleri, Kartaltepe Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Öğlebeli Mahallesi ve Ergenekon Mahallesi Muhtarları ile bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız katıldı. Toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek özellikle iş, sağlık, ulaşım, alt yapı mağduriyeti ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Aktaş, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. - KARABÜK