Vali Aktaş Dünya Çocuklarını Kabul Etti

39. TRT Uluslar arası Çocuk şenliği kapsamında düzenlenen programda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş dünya çocuklarını kabul etti.



Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar katıldı. İlk olarak Vali İlhami Aktaş çeşitli ülkelerden gelen çocukları kabul ederken çocuklara Kapadokya bölgesine ait çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra ise Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver dünya çocuklarını kabul ederek çeşitli hediyeler verdi.



Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen program hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. - NEVŞEHİR