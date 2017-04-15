Vali Aktaş, Damızlık Sığır Üreticileri Birliğini Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Nevşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti.



Nevşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dönmez ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aktaş, birlik üyeleri ile bir süre görüştü.



Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ali Dönmez, Vali Aktaş'a Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Nevşehir de yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler sundu. Dönmez, "Birlik ana sözleşmesi doğrultusunda birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin arttırılmasını sağlamaktadır" dedi.



Vali Aktaş ise açıklamasında, "Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yöneticilerine yapılan tarımsal faaliyetlerde birlikler çok önemlidir. Çiftçilerin ve üreticilerin iş birliği içerisinde çalışmaları seri ve kaliteli olması yönünde farkındalık sağlayacaktır. Çalışmalarınızda sizlere başarılar dilerim" dedi. - NEVŞEHİR