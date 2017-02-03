Vali Aktaş, Bulak Köyünü Ziyaret Etti

Vali Mehmet Aktaş beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte merkeze bağlı Bulak Köyünde ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Köy girişinde Bulak Köyü Muhtarı Emin Güler ve Köy İhtiyar Heyeti tarafından karşılanan Vali Mehmet Aktaş, uzun yıllar Çocuk Yuvası olarak kullanılan bina ve kapalı durumdaki Reşit Menteşoğlu İlköğretim okulunda incelemelerde bulunarak Muhtar Güler'den bilgiler aldı.



Köy içinde yürüyüş yaprak Bulak Turizm ve Kalkınma Vakfı (BULKAV) binasında Bulak Köyü sakinleriyle bir araya gelen Vali Aktaş, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek yol ve su başta olmak üzere kendisine iletilen talepleri dinledi.



Vatandaşlar tarafından dile getirilen sorunları not alan Vali Aktaş, sorunların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - KARABÜK