Vali Aktaş 1 Mayıs'ı Kutladı

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.



Vali Aktaş mesajında, 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealine alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine vesile olmasını diledi.



Ülkenin kalkınması ve ekonominin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu günün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olduğunu kaydeden Vali Aktaş,"1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla, emeğin ve alın terinin üreterek çalışma gücünün kutlandığı, bu anlamlı günün dostluk, dayanışma ve barış havası içinde kutlanmasını temenni ediyorum" dedi. - KARABÜK