Vali Aksoy Osb Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Vali Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.



Valilikte gerçekleştirilen toplantılara Vali Aksoy'un yanı sıra OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkadir Karavil, OSB Müdürü Mehmet Özel, Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanları, müteşebbis heyeti üyeleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.



Toplantıda, OSB'nin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.