Vali Aksoy, İş Dünyası ve Stk'larla Bir Araya Geldi

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.



Toplantında bir konuşma yapan Vali Aksoy, 4 Eylül 2016 tarihinde Başbakan'ın Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik yatırım paketini Diyarbakır'da açıkladığını anımsattı.



Daha sonraki süreçte bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığını dile getiren Aksoy, "Önümüzdeki dönemde Diyarbakır'a daha fazla yatırımı nasıl sağlayabiliriz. Bu yatırım ve destek paketinin bölgeye getireceği hususlar nelerdir. Bunları karşılıklı olarak sizlerle istişare etmek ve sizlerin bu konuda görüş ve önerileriniz varsa onları almak adına bugün bir aradayız." şeklinde konuştu.



Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise, "Cazibe Merkezleri Programı" ile ilgili bir sunum yaptı.



Sunumun ardından katılımcıların soruları cevaplandı ve "Cazibe Merkezleri Programı" hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.