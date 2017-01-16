Vali Aksoy'dan Uygulama Noktasındaki Polislere Moral

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, terör olaylarına karşı oluşturulan güvenlik noktalarında görevli polis memurlarını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.



Soğuk kış günlerinde bile halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere caddelerde oluşturulan uygulama noktalarında görevli polislere moral vermek için ziyaretlerine giden Vali Aksoy, polislerle bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi. Kolordu Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret eden Vali Aksoy'u burada görev yapan polis memurları karşıladı. Uygulama noktasında görev yapan polislerle yakından ilgilenen Vali Aksoy, çalışma koşulları hakkında bilgi aldı ve bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Polis memurları kendilerini ziyaretinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek, bir sorunlarının olmadığını ifade etti.



Uygulama noktasında görev yapan polislere tatlı ikram eden Vali Aksoy, görevli polis memurlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR