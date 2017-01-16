Vali Aksoy'dan Emniyet Güçlerine Ziyaret

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, uygulama noktasında görevli emniyet güçlerini ziyaret etti.



Kentin farklı noktalarında oluşturulan polis uygulama noktalarını ziyaret eden Aksoy, polislere moral verdi.



Aksoy, polis memurlarıyla sohbet ederek, bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu.



Ziyarette, uygulama noktasında görev yapan polislere tatlı ikram edildi.