Vali Ahmet Hamdi Nayir: Murat Dağı Kayak Merkezi Sadece Bölgeye Değil, Tüm Dünyaya Hizmet Etmeli

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Merkez sadece bölgeye değil, tüm dünyaya hiçmet etmeli" dedi.



Gediz ve Murat Dağı'nın önemli bir merkez olduğunu anlatan Nayir, "Murat Dağı Kütahya'nın zenginliklerinden bir tanesi. Hem spor, hem doğal güzelliklerimizin tanıtımı için büyük bir potansiyel burası. Daha önce başlatılan çalışmalar vardı, tesislerimiz yenilendi. Bu yıl içerisinde önümüzdeki proje dahilinde programlarımızın bakanlıktan onay alması için gayret sarf ediyoruz. Yolumuzu daha iyi hale getirmeye, enerjimizi daha sabit hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar sporcularımıza bir gelecek hazırlamak, ilimizi bu yönüyle de tanıtmak için yapılan çalışmalar. Hem termali, hem de kayak sporu için ideal olan toz karıyla birlikte burası bulunmaz yerlerden biri. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, bölgedeki bütün illerimize hizmet verecek olan alanlardan bir tanesi olacak. Bu çalışmalar tamamlandığında emeği olan herkes büyük gurur yaşayacak. Dileğimiz; Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni sadece ilimize, ülkemize değil dünyanın hizmetine sunmak" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA