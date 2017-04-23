Vali Abdullah Erin'in Koltuğuna Aylin Ayaz Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla Korucular Anaokulu Öğrencisi Aylin Ayaz, temsili olarak Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in koltuğuna oturdu.



İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, okul müdürü, öğretmenler ile anne ve babasının da hazır bulunduğu makam devir teslim töreninde Temsili Bayan Vali Aylin Ayaz, Vali Abdullah Erin'e bir buket çiçek takdim ederek makam koltuğuna oturdu.



Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan minik Vali Aylin Ayaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünya çocuklarına armağan edilen tek evrensel çocuk bayramı olduğunu belirterek, "Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.



23 Nisan'ın dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olduğunu belirten Vali Abdullah Erin ise, "Bugünün çocukları yarının büyükleri ve geleceğimiz olan çocukların iyi bir şekilde yetiştirilerek vatanına ve milletine faydalı birer birey olarak yetişmeleri büyük önem arz ediyor. Bu anlamlı günü Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza bir bayram olarak armağan etmiştir. Çocuklarımızın iyi eğitilmesi, topluma ve insanlığa hayırlı bireyler olması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızı yetiştiren anne ve babaları ile öğretmenlerine teşekkür ederim. Hayatımıza anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Program sonunda Vali Abdullah Erin, temsili Vali Aylin Ayaz'la fotoğraf çektirerek, çeşitli hediyelerden oluşan bir çanta armağan etti. - ADIYAMAN