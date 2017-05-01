Valencia, Fenerbahçe'den Transfer Ettiği Nani'yi Satış Listesine Koydu
İspanyol ekibi Valencia, Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Nani'yi satış listesine koydu. Portekizli, 21 maçta 4 gol atabildi.
İspanyol ekibi Valencia, sezon başında Fenerbahçe'den 8,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Nani'yi satış listesine koydu.
Kötü bir sezon geçiren Valencia'da bekleneni veremeyen Portekizli yıldız Nani'nin sözleşmesinin dolmasına daha 2 yıl olmasına rağmen gözden çıkarıldığı öğrenildi.
Sport'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncu 21 maçta 4 gol kaydedebildi. Çeşitli nedenlerle birçok kez sakatlık yaşayan Nani eski günlerini aratır oldu.
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