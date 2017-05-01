Valencia, Fenerbahçe'den Transfer Ettiği Nani'yi Satış Listesine Koydu

İspanyol ekibi Valencia, Fenerbahçe'den 8.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Nani'yi satış listesine koydu. Portekizli, 21 maçta 4 gol atabildi.

Valencia, Fenerbahçe'den Transfer Ettiği Nani'yi Satış Listesine Koydu

İspanyol ekibi Valencia, sezon başında Fenerbahçe'den 8,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Nani'yi satış listesine koydu.

Kötü bir sezon geçiren Valencia'da bekleneni veremeyen Portekizli yıldız Nani'nin sözleşmesinin dolmasına daha 2 yıl olmasına rağmen gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Sport'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncu 21 maçta 4 gol kaydedebildi. Çeşitli nedenlerle birçok kez sakatlık yaşayan Nani eski günlerini aratır oldu.

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