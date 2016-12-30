Valencia'da Prandelli Dönemi 3 Ay Sürdü

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.



Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.



İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.