Valbuena'dan Skandal Paylaşım

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş'ı penaltılarla kupanın dışına iten Olympique Lyon'un tecrübeli oyuncusu Valbuena maç sonu skandal bir paylaşıma imza attı.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında normal süresi 2-1 biten maçta penaltılarda Lyon'a 7-6 yenilerek kupaya veda etti. Maç sonrasında Fransız ekibinin başarılı orta sahası Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasının tepkisini çekti.



32 yaşındaki futbolcu, Lyon'un simgesi olan bir aslanın ağzında Beşiktaş logosunu paylaşarak altına da; 'Biz Olympique Lyon'uz' yazdı. - İSTANBUL