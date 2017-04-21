Valbuena Beşiktaşlıları Kızdırdı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında normal süresi 2-1 biten maçta penaltılarda Lyon'a 7-6 yenilerek kupaya veda etti.



Maç sonrasında Fransız ekibinin başarılı orta sahası Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasının tepkisini çekti.



32 yaşındaki futbolcu, Lyon'un simgesi olan bir aslanın ağzında Beşiktaş logosunu paylaşarak altına da; 'Biz Olympique Lyon'uz' yazdı.



