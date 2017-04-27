Vakkorama Plak Günleri Başlıyor

Vakkorama Akmerkez'de 5-6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte müzik tutkunları, workshoplar, ünlü DJ'lerin vintage plak performansları, akustik performanslar, film ve kitap söyleşiler ile unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkacak.

Plak meraklılarının tüm sorularına cevap bulacağı Pikaphane workshop'u ile plak hakkında merak edilen tüm detaylar ziyaretçiler ile paylaşılacak. Crosley pikapların özel indirim ve sürpriz çekilişler ile satışa sunulacağı etkinlik kapsamında, plak takası yapma imkanı da sunulacak.

Vakkoroma Coffee Shop'un leziz kahveleri eşliğinde vintage rüzgarları estirecek "Vakkorama Plak Günleri" 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Vakkorama Akmerkez'de gerçekleşecek.