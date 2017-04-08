Vakıflar Iş Hanı'nın Bir Kısmı Yıkıldı

Sivas'ta, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve "çürük raporu" verilmesinin ardından boşaltılan iş hanının bir kısmı iş makinesi yardımıyla yıkıldı.



Atatürk Caddesi'nde bulunan ve çürük raporu verilen 5 katlı Vakıflar İş Hanı'nın yıkım işini alan firma, bir süre önce yıkım çalışmalarına başladı.



İş hanının arka kısmında bulunan bölümünün yıkımı dün ve bugün gerçekleştirildi.



İş makinesi yardımıyla yapılan yıkımda toz bulutu oluştu ve binanın kolonlarında esneme yaşandı.



Bazı vatandaşlar ise yıkım çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.