Vakıfbank Voleybol Takımı Şampiyonluk Sonrası Basın Toplantısı Düzenledi

MUSTAFA AKIN İSTANBUL, VakıfBank Voleybol Takımı, 2017 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasının ardından basın toplantısı düzenledi. VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşen basın toplantısına VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, antrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular katıldı. 2011, 2013 ve 2017 kupalarının da sergilendiği toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Demren, "İnişli çıkış oldu bu sezon. Avrupa Şampiyonluğu açısından güzel oldu. Başarının arkasında olan kurumumuz, VakıfBank Genel Müdürü ve çalışanlarının desteğiyle başarıda istikrarımız devam edebiliyor. İlk defa kendi salonumuzda binamızda toplantı yapmanın ayrı gururu var inşallah ülkemizi her zaman daha iyi temsil etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÇİN'DE ORGANİZE YAPABİLME KONUSUNDA CEV İLE KONUŞTUK"

Çinli voleybolcu Ting Zhu'nun takıma dahil olmasının ardından Çin'de VakıfBank'ın popüler olmasıyla ilgili soru üzerine Demren "VakıfBank'ın değerini dünyada gezdiğimizde net görüyoruz. Türkiye'dekinden çok daha fazla övgü aldığımızı da söyleyebilirim gelecek süreçte Çin'de organize yapabilme konusunda CEV ile de konuştuk inşallah böyle bir organizasyonu gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ AYDOĞAN "ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN SPORCULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

2017 CEV Şampiyonlar Ligi'nde üstün başarı gösteren ve set vermeden şampiyonluk kupasını alan oyuncuları, teknik ekibe ve yönetim kuruluna teşekkür eden VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan "3'üncü Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu kazanarak Uluslararası kupa sayısın 6'ya yükseltmiştir. VakıfBank olarak sürekliliğe ve sürdürülebilirliğine inanıyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiğimiz çalışmaları, sezon başında tamamladığımız Türk voleyboluna armağan ettiğimiz salonu da eklemek gerekiyor" dedi.

GİOVANNİ GUİDETTİ "OYUNCULARIMIN GÖZÜNDE BAŞARIYI GÖRMÜŞTÜM"

Giovanni Guidetti "Oyuncuların hepsi kulübe en büyük kupayı getirdiği için mutlu. Kulüp her şeyi verdi en iyi salonu verdi değerli oyunculardan oluşan kadro verdi. Onlara bu kupayı tekrar getirdiğimiz için çok mutluyum. Kupa çok önemli bizim için sezon kolay geçmedi hiçbir zaman bırakmadık, çok çalıştık oyuncularımın gözünde başarıyı görmüştüm" dedi.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası ligde üçüncülük dördüncülük maçı oynamak zorunda kalmaları ile ilgili konuşan Guidetti, "Galatasaray zor yenilgiydi kendimize kızdık. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük hedef olduğunu da biliyorduk" diye konuştu.

GÖZDE SONSIRMA "AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU SALONUMUZA ARMAĞAN OLSUN"

VakıfBank'ta üçüncü şampiyonluğu olduğunu kaydeden Gözde Sonsırma, "Bu salonu yaptıktan sonra ne yazık ki kötü sezon geçirdik. Hiçbir şey armağan edememiştik Avrupa Şampiyonluğu salonumuza armağan olsun" diye konuştu.

NAZ AYDEMİR "KUPANIN ÖNEMİ ÇOK BAŞKA"

Bu sezon bir çok yenilgi aldıkları yüzden bu kupanı çok önemli olduğunu söyleyen Naz Aydemir, "Başka takım dağılıp parçalanabilecekken biz bu kupa için mücadele ettik" dedi.