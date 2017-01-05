Vakıfbank'tan Kredi Faizlerinde İndirim

VakıfBank, kredi faizlerinde indirime gitti.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, kamu personeline özel ihtiyaç kredisi faiz oranları bin-10 bin lira arasında yüzde 1,17'den yüzde 1,15'e, 10-70 bin lira arasında yüzde 1,15'ten yüzde 1,11'e düşürülürken, taşık kredisi faiz oranı da yüzde 1,09'dan yüzde 1,08'e indirildi.



Vakıfbank, KOBİ'lerin her türlü ihtiyacını karşılamak için başlattığı "KOBİ'lere Halden Anlayan Kredi" ile faiz oranını yüzde 0,97'ye çekti.



Konut kredisi faiz oranlarında 3-12 ay arası vadelerde yüzde 0,80, 13-36 ay arası vadelerde yüzde 0,88 faiz oranı sunan banka, 37-60 ay arası vadelerde faiz oranını yüzde 0,90'dan yüzde 0,89'a, 61-120 ay arası vadelerde ise faiz oranını yüzde 0,95'ten yüzde 0,92'ye düşürdü.