Vakıfbank'tan 967 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi Anlaşması

VakıfBank, 967 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.



Banka açıklamasına göre, VakıfBank, 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 188,5 milyon dolar ve 716,5 milyon avro olmak üzere toplam 967 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.



Geçen yılın nisan ayına göre sendikasyon kredisine ilave 7 bankanın katılımı ile yenileme oranı yüzde 108 seviyesinde gerçekleşti.



Bank of America Merrill Lynch International Limited ve Emirates NBD Capital Limited'in koordinatör, National Bank of Abu Dhabi PJSC'nin ajan banka olarak yer aldığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti dolar dilim için Libor +%1.45 ve avro dilim için Euribor +%1.35 olarak gerçekleşti.



Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak National Bank of Abu Dhabi, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Wells Fargo Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Commerzbank, Emirates NBD Bank, Erste Group, HSBC, ING Bank, Societe Generale, Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase Bank ve UniCredit Bank katıldı.



"Yabancı ilgisinin arttığının göstergesi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, sendikasyon kredisini yüzde 108 oranında yenilemiş olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Aydoğan, şunları kaydetti:



"Yurt dışından uzun vadeli ve en uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve reel ekonomimize destek olmaya devam ediyoruz. Geçen yılın nisan ayına göre sendikasyon kredimize katılan banka sayısı 30'dan 37'ye yükseldi. Daha da önemlisi, daha önce sendikasyon işlemimize hiç katılmayan 4 banka bu işlemimize ilgi gösterdi.



Hindistan, İtalya, Ürdün ve Pakistan'dan yeni katılan bankalarla birlikte toplam 18 ülkeden katılım gerçekleşti. Bu durum, hem ülkemize yabancı ilgisinin arttığının önemli bir göstergesi olmuş hem de ülkemizin, bankacılık sistemimizin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki yüksek güvenilirliğini bir kez daha teyit eder nitelikte olmuştur."



Hem yeni katılan bankalara hem de geleneksel olarak sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara teşekkür eden Aydoğan, "VakıfBank'ın muhabir bankalarına sağladığı iş çeşitliliği ve iş hacminin artmaya devam etmesiyle çok rekabetçi maliyetlerle kaynak temin ediyoruz. Sendikasyon işleminde bizi destekleyen bankalarla iş hacmimizi daha da artıracağız. Yurt dışından kaynak yaratarak reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.