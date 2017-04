VakıfBank'tan 967 milyon dolar sendikasyon kredisi

Geçen yılın nisan ayına göre sendikasyon kredisine ilave 7 bankanın katılımı ile yenileme oranı %108 seviyesinde gerçekleşti. Bank of America Merrill Lynch International Limited ve Emirates NBD Capital Limited'in koordinatör, National Bank of Abu Dhabi PJSC'nin ajan banka olarak yer aldığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti dolar dilim için Libor +%1.45 ve euro dilim için Euribor +%1.35 olarak gerçekleşti.

"Yabancı ilgisinin arttığının göstergesi"

Geçen yılın nisan ayında temin edilen sendikasyon kredisini %108 oranında yenilemiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Yurt dışından uzun vadeli ve en uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve reel ekonomimize destek olmaya devam ediyoruz. Geçen yılın nisan ayına göre sendikasyon kredimize katılan banka sayısı 30'dan 37'ye yükselmiştir. Daha da önemlisi, daha önce sendikasyon işlemimize hiç katılmayan 4 banka bu işlemimize ilgi göstermiştir. Hindistan, İtalya, Ürdün ve Pakistan'dan yeni katılan bankalarla birlikte toplam 18 ülkeden katılım gerçekleşmiştir. Bu durum, hem ülkemize yabancı ilgisinin arttığının önemli bir göstergesi olmuş hem de ülkemizin, bankacılık sistemimizin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki yüksek güvenilirliğini bir kez daha teyit eder nitelikte olmuştur" dedi.

"Sendikasyona katılan bankalarla artan iş hacmi"

Hem yeni katılan bankalara hem de geleneksel olarak sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara teşekkürlerini ileten Genel Müdür Halil Aydoğan sözlerine şu şekilde son verdi: "VakıfBank'ın muhabir bankalarına sağladığı iş çeşitliliği ve iş hacminin artmaya devam etmesiyle çok rekabetçi maliyetlerle kaynak temin ediyoruz. Sendikasyon işleminde bizi destekleyen bankalarla iş hacmimizi daha da artıracağız. Yurt dışından kaynak yaratarak reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz."

Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar: National Bank of Abu Dhabi, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Wells Fargo Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Commerzbank, Emirates NBD Bank, Erste Group, HSBC, ING Bank, Societe Generale, Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase Bank and UniCredit Bank.