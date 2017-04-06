Vakıfbank'ta Dörtlü Final Sevinci - Istanbul

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Demren, şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Çok mutluyuz. Dörtlü Final'e 5 yıldır üst üste katılıyoruz. Son 7 sezonda 6. kez katılmış olduk. Bu yıl tekrar şampiyonluk almak ve milletimize hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.



Demren, 6'lı play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Volero ile güzel bir maç yaptıklarını aktararak, "Böyle bir salonda, böyle bir atmosferde, bu kadar güzel insanın önünde çok güzel bir maç oldu. Güçlü bir takıma karşı kazandık. Bunun için çok mutluyuz. Tüm teknik ekibe ve voleybolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İtalya'nın Treviso şehrinde 22-23 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacaklarını hatırlatan Demren, "Çok zorlu bir maç olacak. İki ihtimale de açık bir karşılaşma. Şansların eşit olduğunu düşünüyorum ama yenmek için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluğu alacağımızı umut ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Kaptan Gözde: "Çok mutluyum"



VakıfBank Takım Kaptanı Gözde Kırdar da Dörtlü Final'e yükseldikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Sakatlığı bulunan Milana Rasic'in yokluğunda takım olarak ekstra performans gösterdiklerini vurgulayan Gözde, şunları kaydetti:



"Dörtlü Final'e çıktığımız için çok mutluyum. Milana Rasic'in sakatlığı bizi çok üzmüştü. Bizim için çok önemli bir oyuncu ama Kübra, Melis ve Özgenur'a bir parantez açmak istiyorum. Onun yerini doldurmak için çok çalıştılar ve bunu da başardılar. Herkes Milana'nın yokluğunda performansının üzerine çıktı. Bu da bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Sahadaki herkese teşekkür ediyorum. Çok saygılı, nerede destekleyeceğini bilen, asla küfür etmeyen muhteşem bir seyircimiz var."



Dörtlü Final'deki ilk maçta karşılaşacakları Eczacıbaşı VitrA'yı değerlendiren deneyimli voleybolcu, "Eczacıbaşı VitrA ile maçlarımız her zaman çok çekişmeli geçiyor. Onlar da dün inanılmaz bir galibiyet aldı. İyi olan kazansın." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan Eczacıbaşı VitrA'nın Brezilyalı voleybolcusu Thaisa Daher Pallesi'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Gözde, "Thaisa'ya geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. İnanılmaz üzücü bir sakatlık yaşadı. İnşallah kısa sürede sahalara döner." diyerek sözlerini tamamladı.