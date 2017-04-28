Vakıfbank Seride 1-0 Öne Geçti

Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 0-3Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3 - 0 yenerek seride 1 - 0 öne geçti.

Vakıfbank Seride 1-0 Öne Geçti

Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 0-3

Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3 - 0 yenerek seride 1 - 0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, 2016-2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük/dördüncülük ilk maçında karşı karşıya geldi.

Rakibini 3 - 0 mağlup eden VakıfBank, seriye galibiyetle başladı.

Serinin ikinci maçı 30 Nisan Pazar günü, saat 13: 00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ebru Ayata

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, Larson, Adams, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Simge, Ceylan, Gözde)

VakıfBank: Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, Naz, (Gizem (L), Cansu, Hill)

Setler: 0-3 (22-25,17-25,17-25)

Süre:  85 dakika (28', 29', 28')

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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