Vakıfbank Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, kupasını kaldırdı.



Organizasyonun son bölümünde madalya seremonisi gerçekleştirilirken, ilk olarak Dörtlü Final'i üçüncü tamamlayan Eczacıbaşı VitrA ve ikinci olan Imoco Volley takımlarına madalyaları takdim edildi.



Avrupa şampiyonu olan VakıfBank'ın oyuncuları ve teknik heyetine madalyalarını, CEV Başkanı Aleksandar Boricic verirken, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Gözde Kırdar aldı.



Sarı-siyahlı ekip, elde edilen şampiyonluğu büyük bir sevinçle kutladı ve şampiyonluk kupasıyla salonda tur atıp, basın mensuplarına bol bol poz verdi. Oyuncular, salonda kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla da mutluluklarını paylaştı.



MVP Zhu oldu



VakıfBank'ın Çinli yıldız oyuncusu Ting Zhu, Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Dörtlü Final'in en iyi takımı ise Kelsey Robinson (Imoco Volley), Kimberly Hill (VakıfBank), Milena Rasic (VakıfBank), Rachael Adams (Eczacıbaşı Vitra), Lonneke Slöetjes (VakıfBank), Naz Aydemir Akyol (VakıfBank) ve Monice de Gennaro'dan (Imoco Volley) oluştu.