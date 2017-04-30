Vakıfbank Lig Üçüncüsü Oldu

2016-2017 sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük sağladı ve ligi üçüncü sırada tamamladı. Karşılaşma öncesi Voleybol Vakfı tarafından iki takıma da uluslararası turnuvalardaki başarılarından dolayı plaket takdim edildi.



2016 Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA plaketini Tanju Özenç'ten, 2017 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank ise Başaran Dölen'den aldı.



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Salon: Burhan Felek



Hakemler: Onur Hoşnut xx, Yasin Okumuş xx



VakıfBank: Gözde xxx, Rasic xxx, Slöetjes xxx, Zhu xxx, Kübra xxx, Naz xxx, (Gizem (L) xxx, Hill xx, Cansu Çetin xx, Cansu Özbay xxx, Melis xx, Ayça xx, Melis Durul xx, Özgenur xx)



Eczacıbaşı VitrA: Büşra xx, Neslihan xx, Kosheleva x, Ceylan x, Ognjenovic xx, Larson x, (Gülden (L) xx, Boskovic x, Nilay x, Simge x, Hande x, Aybüke x, Gözde x)



Setler: 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-18)



Süre: 103 dakika (27,27,25,24)



(İHA)