VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar Sonsırma Şampiyonlar Ligi kupası bizim için çok önemli



İnşallah kazanan taraf biz oluruz



Kötü bir sezon geçiriyoruz, istediğimiz kupaları alamadık



Cansu Çetin Favori takım biz olacağız



Umarım bizim için en iyisi olur



Çok zorlu bir sezon geçti bizim için



Final Four'da Türk derbisine sahne olacak VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA maçına sayılı günler kala heyecan artmaya başladı.



İki Türk temsilcisi VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya'nın Treviso şehrinde 22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar Sonsırma ile Cansu Çetin, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundular.



VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar Sonsırma, Tabii ki yarı finaldeki rakibimiz çok güçlü, ama biz bunun için hazırlanıyoruz. Kötü bir sezon geçiriyoruz diyebilirim, istediğimiz kupaları alamadık. O yüzden Şampiyonlar Ligi kupası bizim için çok önemli. Çok kaliteli bir takımız ve çok fazla çalışıyoruz. Üzerinde çalışmamız gereken 1-2 nokta var, onlara da son 1 haftada çok iyi hazırlandık. Çok psikolojik bir savaş olacak. O gün kim mental olarak daha hazırsa, onun kazanacağını düşünüyorum. İnşallah biz kazanan taraf oluruz dedi.



Gözde, VakıfBank ile bir sene daha sözleşmesi bulunduğu için şu anda yurt dışı planı olmadığını da sözlerine ekledi.



CANSU ÇETİN FAVORİ TAKIM BİZ OLACAĞIZ



Final-Four için çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığınıı almak istediklerini söyleyen Cansu Çetin ise, Bir kupa ile taçlandıracağız sezonu. Rakibimiz bir Türk takımı. Her zaman bir yarı finalde Türk takımı ile eşleşiyoruz. Bu sene de inşallah bizim lehimize gelişir her şey. Emeklerimizin karşılığını almak için orada da hem psikolojik olarak, hem de taktik olarak çaba harcayacağız. İyi olan kazansın diyelim, ama favori takım biz olacağız diye konuştu.



UMARIM BİZİM İÇİN EN İYİSİ OLUR



Final-Four'daki diğer takımlar hakkında konuşan Çetin, Hiçbir fikrim yok çünkü iki takım da çok iyi. O maç hangisi daha iyi oynarsa, o takım finale yükselecektir. Umarım bizim için en iyisi olur diye konuştu.



ÇOK ZORLU BİR SEZON GEÇTİ BİZİM İÇİN



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin bu sene çok zorlu geçtiğini dile getiren Cansu Çetin, Her takım diğer takıma kafa tutabilecek şekilde kurulmuş ve gerçekten çok zorlu bir sezon geçti bizim için. Kimin yeneceği son ana kadar belli olmuyor ifadesini kullandı.