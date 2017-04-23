Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu Olması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i kutladı.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Demren'e tebrik telgrafı gönderdi.