Vakıfbank'ın da Eczacıbaşı'nın Hedefi Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu





Geride kalan 6 sezonda VakıfBank'ın 2, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA'nın birer kez Türkiye'ye getirdiği Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar



Ligi'nde bu senenin şampiyonu İtalya'nın Treviso kentinde belli olacak.



Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 57. sezonun şampiyonluğu için ev sahibi Imoco Volley'in yanı sıra, Tükiye'den VakıfBank ve



Eczacıbaşı VitrA ile Rusya'dan Dinamo Moskova mücadele verecek.



HEDEF 3. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU



Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ilk maçını Eczacıbaşı VitrA ile yapacak VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011 ve 2013'te kupayı kazanan VakıfBank, üst üste 5. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek



Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk kadın voleybol takımı VakıfBank, 2 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası'nı kazanırken, 2013 yılında FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu oldu



ECZACIBAŞI VİTRA'NIN GÖZÜ ŞAMPİYONLUK KUPASINDA



Türk voleybolunun en köklü ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ikinci kez kupanın sahibi olmak için mücadele verecek. Eczacıbaşı VitrA, 2015 yılında kupayı müzesine götürmüştü. Eczacıbaşı VitrA, 1999 yılı Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak, Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk voleybol takımı unvanını da kazanmıştı.



İtalya'daki Türk derbisine sahne olacak Vakıfbank-Eczacıbaşı VitrA mücadelesi TSİ 18.00'de başlayacak.



İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda organize edilen final four'un diğer ayağında ev sahibi Imoco Volley ile Dinamo Moskova 21.00'de karşılaşacak.