Vakıfbank Finalde
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Final-four ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Final-four ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
VakıfBank'ın finaldeki rakibi rakibi, 23 Nisan Pazar TSİ 16.00'da oynanacak Dinamo Moskova - Imoco Volley Conegliano maçının galibi olacak. Eczacıbaşı VitrA ise aynı mücadelenin kaybedeni ile üçüncülük maçına çıkacak.
Salon: Palaverde Villorba
Hakemler: Laszlo Adler, Epaminondas Gerothodoros
VakıfBank: Naz, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, (Gizem (L), Gözde, Cansu Özbay, Cansu Çetin)
Eczacıbaşı VitrA: Büşra, Boskovic, Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Hande, Simge)
Setler: 3-0 (25-20, 26-24, 25-22)
Süre: 89 dakika (28, 34, 27) - İSTANBUL
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