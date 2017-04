Vakıfbank Final Four İçin İtalya'da

VakıfBank, CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha kaldığı Dörtlü Finaller'de 3. kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. 22-23 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenecek organizasyonda sarı-siyahlılar, cumartesi günü saat 18.00'de yarı finalde Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak. Dörtlü Finaller'in diğer eşleşmesinde ise ev sahibi Imoco Volley Conegliano, Rus ekibi Dinamo Kazan'la mücadele verecek.



CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde son 7 sezonda 6. kez Dörtlü Finaller'e katılacak olan VakıfBank, 2011 ve 2013'ten sonra bir kez daha mutlu sona ulaşmak istiyor. Turnuvada bu sezon oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak. Turnuvanın ilk aşamasında aynı grupta yer alan VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA arasında oynanan iki karşılama da VakıfBank'ın üstünlüğü ile sona ermişti.



VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu yıl çok heyecanlı ve zorlu bir Dörtlü Final bizi bekliyor. Orada çok güçlü takımlar olacak. Kondisyon olarak iyi durumdayız ve bu konuda kendimize güvenimiz oldukça yüksek. Katıldığımız her turnuvayı kazanmak için oynuyoruz. Dörtlü Finaller'de de hedefimiz, hiç şüphesiz bu büyük kupaya ulaşmak. Takımımın bu iki günde savaşacağına ve sahada her şeyini ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.



VakıfBank'ın tecrübeli kaptanı Gözde Kırdar ise, "Dörtlü Finaller öncesinde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Antrenmanlarda bile herkes yüzde 100'ünü ortaya koymaya çalışıyor. Hedefimiz 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Rakiplerimiz çok önemli, güçlü takımlar ve şampiyon olmak için hepsini yenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Adım adım düşünüyoruz. Önce yarı finalde Eczacıbaşı VitrA'yı geçmeyi, sonrasında da finali kazanarak kupayı kaldırmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan her zaman pozitif olmalarını ve İtalya'da olamasalar bile bize bütün desteklerini yollamalarını bekliyorum" dedi.



VakıfBank'ın önemli isimlerinden Lonneke Sloetjes de, "Dörtlü Finaller'i sabırsızlıkla bekliyorum. Finallere tam anlamıyla hazırız ve İtalya'da en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız. Şampiyonlar Ligi'ni en iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL