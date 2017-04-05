Vakıfbank Final-Four'da
Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmaya hak kazandı.
Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmaya hak kazandı. Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi' 6'lı play-off mücadelesinde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 yenerek dörtlü finale gitmeyi başardı. Volero Zürich karşısında ilk maçı 3-1 kazanan sarı-siyahlılar, rövanşta da 3-1 kazanarak İtalya'nın Treviso şehrinde gerçekleşecek dörtlü finale katılmaya hak kazandı.
(Uygar Aydın/İHA)
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