Vakıfbank Final-Four'da

Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde İsviçre ekibi Volero Zürich’i 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmaya hak kazandı.

Vakıfbank Final-Four'da

Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmaya hak kazandı.

Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi' 6'lı play-off mücadelesinde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 yenerek dörtlü finale gitmeyi başardı. Volero Zürich karşısında ilk maçı 3-1 kazanan sarı-siyahlılar, rövanşta da 3-1 kazanarak İtalya'nın Treviso şehrinde gerçekleşecek dörtlü finale katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL

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