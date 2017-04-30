Vakıfbank - Eczacıbaşı Vitra: 3-1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla 2016-2017 sezonunda VakıfBank ligi üçüncü sırada tamamlarken, Eczacıbaşı VitrA ise 4. oldu.



Karşılaşma öncesi Voleybol Vakfı tarafından iki takıma da uluslararası turnuvalardaki başarılarından dolayı plaket takdim edildi.



2016 Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA plaketini Tanju Özenç'ten, 2017 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank ise Başaran Dölen'den aldı.



Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu



Hakemler: Onur Hoşnut, Yasin Okumuş



Vakıfbank: Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, Naz, (Gizem (L), Hill, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Melis, Ayça, Melis Durul, Özgenur)



Eczacıbaşı VitrA: Büşra, Neslihan, Kosheleva, Ceylan, Ognjenovic, Larson, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Simge, Hande, Aybüke, Gözde)



Setler: 3-1 (25-20,25-20,21-25,25-18)



Süre: 103 dakika (27,27,25,24)



(fotoğraflı)