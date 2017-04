Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti: Güçlü Bir Takıma Karşı Set Vermeden Şampiyon Olduk

Kupanın MVP'si seçilen Çinli Zhu Ting: Yüksek enerjimizle kupayı hak ettik



Rüya takıma girmeyi başaran Naz Aydemir Akyol: Kariyerimdeki 4 şampiyonluktan en zorunu kazandığımı söyleyebilirim



VakıfBanklı Zhu Ting, Dörtlü Final'in MVP'si seçilirken, Milena Rasic, Kimbery Hill ve Naz Aydemir Akyol da turnuvanın rüya takımında yer aldı



TREVISO,



2017 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, bu sezon inişleri olmasına rağmen her daim savaştıklarını ve geri dönmeyi başardıklarını belirterek, "Harika bir dörtlü final oynadık. Güçlü bir takıma karşı set vermeden şampiyon olduk"



2017 CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde VakıfBank, Imoco Volley Conegliano'yu 3-0'la (25-19, 25-13 ve 25-23) geçerek tarihinde üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. VakıfBank, 2011 ve 2013'ten sonra üçüncü defa CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu elde etti. Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu sezon inişlerimiz olmasına rağmen, her daim savaştık. Her zaman geri dönmeyi başardık. Son olarak Türkiye Ligi Play-Off yarı finalinde kaybetmemize rağmen, oyuncularımız ayağa kalmayı başardı ve bugün burada şampiyon oldu. VakıfBank'ın başında olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. İki gün boyunca hiç set kaybetmedik. Harika bir dörtlü final oynadık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Güçlü bir takıma karşı set vermeden şampiyon olduk" dedi.



Kupanın MVP'si seçilen Çinli Zhu Ting, "Çok çok mutluyum. Bu kupa çok önemliydi ve VakıfBank'taki ilk sezonumda bu kupaya ulaştığım için mutluyum. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yüksek enerjimizle kupayı hak ettik" dedi.



Rüya takıma girmeyi başaran başarılı pasör Naz Aydemir Akyol ise, "Kariyerimdeki 4 şampiyonluktan en zorunu kazandığımı söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta ligde aldığımız yenilgilerden sonra ayağa kalkmayı bildik. Tüm takım arkadaşlarım ve teknik ekibimizle gurur duyuyorum, bu her takımın harcı değil. Herkesi tebrik ediyorum. İki maçı da 3-0 almayı beklemiyorduk. İki maçta da mücadeleyi hiç bırakmadık ve şampiyonluğu elde ettik" şeklinde konuştu.



ZHU TİNG, DÖRTLÜ FİNAL'İN MVP'Sİ SEÇİLDİ



Bu arada iki maçta gösterdiği başarılı performans ile VakıfBanklı Zhu Ting, Dörtlü Final'in MVP'si seçildi. Ayrıca Milena Rasic, Kimbery Hill ve Naz Aydemir Akyol da turnuvanın rüya takımında yer aldı.