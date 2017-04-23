Vakıfbank Avrupa'nın En Büyüğü

2017 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Volley Conegliano'yu 3-0 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu.



VakıfBank, 2017 CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley Conegliano'yu 3-0 (25-19, 25-13 ve 25-23) mağlup ederek, üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. VakıfBank, 2011 ve 2013'ten sonra üçüncü defa CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu elde etti. - İSTANBUL