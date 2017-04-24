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Vakıfbank'a 967 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi
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Vakıfbank'a 967 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi

Vakıfbank, 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Vakıfbank'a 967 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi

Vakıfbank, 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Kaynak: Dunya.com

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