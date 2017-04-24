Vakıfbank'a 967 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi
Vakıfbank, 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Vakıfbank, 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Kaynak: Dunya.com
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