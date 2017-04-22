Vakıfbank 7. Kez Finalde

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, bu kulvarda üst üste 2., toplamda ise 7. kez finale kalma başarısı gösterdi.



İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçından galip ayrılan sarı-siyahlı ekip, geride kalan sezon Pomi Cassalmaggiore'ye kaybettiği finalin ardından bu kez kupayı Türkiye'ye getirmeye çalışacak.



Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013'te başarısını bir kez daha tekrarlarken, daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016 yıllarında ise Avrupa ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı.



Sarı-siyahlı ekip, 2015 yılı Dörtlü Finali'ni ise üçüncü tamamlamıştı.



VakıfBank, ev sahibi Imoco Volley ile Dinamo Moskova arasında yapılacak günün ikinci maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak. Bu maçın mağlubu ile Eczacıbaşı VitrA ise yarın üçüncülük için oynayacak.



VakıfBank takımının Avrupa kupalarında bugüne kadar elde ettiği dereceler şöyle:





YIL



ORGANİZASYON



DERECE



1991



CEV Kupası



3



1992



CEV Kupası



3



1998



Şampiyon Kulüpler Kupası



2



1999



Şampiyon Kulüpler Kupası



2



2004



Top Teams Kupası



1



2006



Şampiyonlar Ligi



4



2008



Challenge Kupası



1



2011



Şampiyonlar Ligi



1



2013



Şampiyonlar Ligi



1



2014



Şampiyonlar Ligi



2



2015



Şampiyonlar Ligi



3



2016



Şampiyonlar Ligi



2



